Realme sfida Apple: pronto un tablet potentissimo con schermo a 120 Hz

Se pensavamo che l’arrivo in Italia di Realme Pad Mini avesse in qualche modo esaurito la sete del colosso cinese per quanto riguarda il mondo dei tablet, un inedito rumor proveniente dalla Cina svela che la compagnia avrebbe già in cantiere un nuovo tablet di fascia medio alta con il “miglior rapporto qualità/prezzo del mercato.”

Xu Qi, Vice Presidente Realme molto spesso disponibile a rilasciare piccoli teaser sui nuovi dispositivi in arrivo, ha sottolineato che il nuovo tablet a cui sta lavorando la compagnia sarà il “re della sua fascia di prezzo” e che sarà addirittura il più economico a montare il processore di fascia medio alta Qualcomm Snapdragon 870.

Realme ha in cantiere un nuovo tablet potente con processore Qualcomm Snapdragon 870

Il nuovo tablet di Realme potrà contare su una scheda tecnica di tutto rispetto che, come sottolinea il sempre ben informato Digital Chat Station, ruoterà attorno un display LCD a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una batteria da 8360 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni a portata di mano, ma gli ultimi indizi circa la data di lancio fanno riferimento a una presentazione alla fine di questo mese; con tutta probabilità sarà disponibile anche nel nostro Paese.

Infine, restando in tema di tablet Android con un ottimo rapporto qualità/prezzo, vi segnaliamo che Samsung Galaxy Tab A8 da 10.5 pollici è in offerta su Amazon con il 27% di sconto.

