In queste ore è stata rivelata la capacità della batteria del nuovo Realme Pad, il primo tablet del sub brand di casa OPPO. Non è più una novità che l'OEM cinese abbia intenzione di annunciare il suo primo tablet nel corso dell'anno corrente.

Realme Pad: cosa sappiamo?

Il dispositivo, che arriverà con il moniker Realme Pad, non ha ancora una data di rilascio, ma i dettagli del dispositivo in arrivo hanno iniziato a emergere sul web. Non di meno, il gadget si è mostrato in alcuni scatti dal vivo proprio poche ore or sono. Dalle fotografie abbiamo capito che il prodotto avrà un design sottile e leggero e cornici non troppo contenute.

Il tablet avrà una capacità della batteria di 7100 mAh secondo quanto rivelato dall'ente per la certificazione TUV Rheinland. La capacità della batteria è inferiore a quella che si trova all'interno dei tablet Lenovo Xiaoxin Pad Plus (7700mAh) e Xiaoxin Pad Pro 2021 (8600mAh).

Sfortunatamente, non sappiamo a quale velocità si caricherà, anche se ci aspettiamo che il prodotto hardware di casa Realme disponga di una ricarica rapida di almeno 18 W.

Il primo tablet dovrebbe avere anche una struttura in metallo, come si vede in un'immagine teaser ufficiale e nelle foto dal vivo. È stato anche dimostrato che disporrà di una singola fotocamera e che vanterà un display di dimensioni non inferiori a 10 pollici. Siamo curiosi di saperne di più; restate connessi con noi per rimanere sempre aggiornati in merito.

Nelle notizie correlate, l'azienda lancerà il primo portatile con Windows 10: si chiamerà Realme Book e avrà SoC Core i3 o i5, a seconda del modello scelto. Ci saranno diverse opzioni tra cui scegliere, aventi RAM e storage differenti. Il pulsante per l'accensione e spegnimento è posto sul versante superiore della tastiera e fungerà anche da sensore per le impronte digitali.

