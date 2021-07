Realme Pad appare in alcuni scatti dal vivo grazie ad un avvistamento avvenuto in queste ore in Cina; dalle foto possiamo scoprire quale sarà (a grandi linee) l'estetica del nuovo prodotto in arrivo.

Realme Pad: facciamo il punto

All'inizio del mese di giugno di quest'anno, si diceva che il gigante tecnologico cinese Realme avesse in programma di lanciare il suo primo tablet. La società ha successivamente confermato che il device in questione si sarebbe chiamato Realme Pad e che sarebbe stato lanciato insieme al primo laptop del brand, il Realme Book. Il gigante della tecnologia ha persino pubblicato un poster teaser del tablet nelle settimane scorse.

Mentre non sappiamo ancora quando verrà lanciato il tablet, un paio di immagini non ufficiali del dispositivo sono state avvistate nelle mani di un'utente donna non ancora identificata. Le foto ci danno il nostro primo sguardo reale al tablet. Non solo rivelano l'aspetto posteriore ma anche quello anteriore.

La parte posteriore sembra fatta di metallo, forse alluminio. Sopporta una singola telecamera che si trova sul lato sinistro del pannello posteriore. Lo schermo anteriore rivela cornici piuttosto grandi nell'estremità superiore e inferiore del pannello. Il tablet ha anche bordi quadrati, una caratteristica che è stata dichiarata anche dalla società stessa in precedenza. Il device dispone inoltre di una struttura ultrasottile che suggerisce che sarà un gadget molto leggero.

Tuttavia, il prodotto dovrebbe presentare una configurazione di fascia media e dovrebbe eseguire Android 11 out of the box. La società ha rilasciato maggiori dettagli sul laptop rispetto ai dettagli più fini riguardanti il tablet. Ci aspettiamo che emergano maggiori dettagli man mano che il lancio si avvicina.

