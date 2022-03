Realme Pad Mini: le specifiche a nudo grazie a un nuovo leak

A seguito del leak su Realme Pad Mini che svelava l'inizio della produzione di massa del tablet del colosso cinese, in queste ore abbiamo la possibilità di scoprire la maggior parte delle specifiche tecniche del tablet economico di Realme.

Costituito da un design in tutto e per tutti ispirato al fratello maggiore Realme Pad, il device punta evidentemente a un form factor molto più compatto e leggero.

Un leak svela le specifiche di Realme Pad Mini

In base alle più recenti informazioni pubblicate in rete, infatti, scopriamo che il tablet Mini di Realme avrà un peso pari a 372 grammi e uno spessore di 7.6 mm. Frontalmente è previsto un pannello da 8.7 pollici a risoluzione HD+ da 1340 x 800 pixel: è evidente che l'azienda punta ancora una volta a specifiche di fascia entry level per mantere il prezzo di vendita in un range molto contenuto.

Realme Pad Mini specifications. Launching Soon In Phillipines



– 8.7" HD+

– 7.6mm thick

– 372 gram

– 6400mAh + 18W

– 3GB+32GB & 4GB+64GB

– UniSoc Tiger 616



Via- https://t.co/HeVgNQwInE#realme #RealmePadMini pic.twitter.com/QsxaqsTrKG — MK INFO (@mkinfo9) March 29, 2022

Con tutta probabilità il tablet sarà costituito dal processore Unisoc T616 e da almeno due varianti: una da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio interno, e un'altra leggermente più prestante con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD; per entrambi pare sia previsto il supporto alla connettività LTE.

Sotto la scocca in alluminio è probabile che sarà presente una batteria da 6400 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, mentre non ci sono indicazioni per quanto riguarda la risoluzione della fotocamera frontale e posteriore – non che ci si aspetta chissà quale rivoluzione.

È utile ricordare alcune delle specifiche chiave di Realme Pad per inquadrare al meglio la versione Mini: un display IPS LCD da 10.4 pollici a risoluzione 1200 x 2000 pixel, processore MediaTek Helio G80, 3/4/6 GB di RAM con 32/64/128 GB di spazio interno, fotocamera frontale e posteriore da 8 MP e una batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W.