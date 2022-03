Realme Pad Mini: al via la produzione di massa mentre guarda alla UE

Torniamo nuovamente a parlare del tablet Android economico Realme Pad Mini in quanto il leaker Mukul Sharma ha svelato su Twitter l’avvio della produzione di massa del device e che sarà anche lanciato in Europa, oltre che in india.

Si tratta della prima volta che un leak prende in considerazione l’eventualità che il tablet possa varcare i confini indiani e addirittura arrivare in Europa; la mossa del colosso cinese potrebbe essere proprio questa considerando il rinnovato interesse di Realme per il settore dei tablet.

Al via la produzione di massa di Realme Pad Mini: arriverà anche in Europa

Per quanto riguarda il lancio in India, Sharma (e gli altri leaker) è convinto che Realme Pad Mini verrà annunciato durante questo mese.

[Exclusive] Realme Pad Mini will launch in the European markets as well, has entered mass production.#Realme #RealmePadMini — Mukul Sharma (@stufflistings) March 14, 2022

Venendo alle probabili specifiche tecniche di Realme Pad Mini finite in rete in queste ore, è molto probabile che il device con codice prodotto RMP2105 scovato in vari siti di certificazione arrivi con una batteria da 6400 mAh con la ricarica rapida da 10W, un modulo leggermente più contenuto rispetto a quello da 7100 mAh presente invece sul fratello Realme Pad.

Batteria a parte, Realme Pad Mini dovrebbe montare un display TFT o LCD da 8.7 pollici a risoluzione Full HD, una fotocamera frontale punch hole da 5 MP e una fotocamera posteriore singola da 8 MP – i render non fanno riferimento al flash LED, pertanto non sappiamo se ci sarà o meno. Per quanto riguarda l’hardware, il nuovo tablet economico di Realme si dice sarà basato sul processore Unisoc T616 accompagnato da 4 GB di RAM (molto probabilmente LPDDR4x) e 64 GB di spazio interno (quasi certamente UFS 2.1 o 2.2).

Infine, il tablet dovrebbe montare Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0; si spera che verrà aggiornato ad Android 12 con la Realme UI 3.0 durante il Q3 di quest’anno assieme a Realme Pad. Vi terremo informati non appena ci saranno novità sul device.