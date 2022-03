Realme 9 4G sarà uno tra i pochi device con una fotocamera da 108 MP?

Mentre Realme Pad Mini si prepara al lancio con una scheda tecnica tutto sommato interessante, in queste ore abbiamo la possibilità di scoprire i piani di lancio del colosso cinese per quanto riguarda il settore mobile: sembra che l'azienda abbia in cantiere il modello Realme 9 4G con fotocamera principale munita di un sensore da 108 MP.

Dopo l'arrivo di Realme 9i, Realme 9 5G, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+, infatti, sembra che l'azienda abbia ancora una freccia nel suo arco: Realme 9 4G.

Realme 9 4G monterà una fotocamera con sensore principale da 108 MP?

Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete dal leaker Yogesh Brar, sembra che il device sia stato scovato all'interno del sito web ufficiale indiano dell'azienda. L'elemento forse più interessante di questo leak è la presenza di una fotocamera con sensore principale da 108 MP, una specifica che difficilmente trova posto negli smartphone (neppure in quelli di fascia alta/premium).

L'informazione condivisa da Brar contraddice in maniera netta gli ultimi rumor sul conto di Realme 9 4G che parlavano invece di una fotocamera ben più contenuta con il suo sensore da 48 MP.

Scheda tecnica Realme 9 4G (RUMOR)

Le ultime indiscrezioni su Realme 9 4G parlano di un device di fascia media caratterizzato da un sensore selfie da 16 MP e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Con tutta probabilità sarà presente il supporto alla connettività dual SIM e anche il modulo NFC, ma non ci sono informazioni su quale versione di Android monterà – è molto probabile che l'azienda punti ad Android 11 con la Realme UI 2.0.

Con tutta probabilità Realme 9 4G sarà disponibile in due varianti: la prima con 6 GB di RAM LPDDR4x con 128 GB di spazio interno di tipo UFS 2.2, e la seconda con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno. Per quanto riguarda le colorazioni, infine, si parla di tre varianti: Sunburst Gold, Meteor Black e Stargaze White.