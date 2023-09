Realme Pad al MINIMO STORICO su Amazon: ora costa 150€ (6/128 GB)

Il Realme Pad cala ancora di prezzo e diventa, sempre di più, il tablet Android da comprare. Con la nuova offerta Amazon, infatti, la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage del tablet è ora acquistabile al prezzo scontato di 150 euro. Si tratta di un nuovo prezzo minimo storico per il tablet. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Realme Pad in offerta su Amazon: è al minimo storico

Il Realme Pad è un tablet completo, disponibile con un prezzo molto accessibile. Il tablet è dotato del display da 10,4 pollici con risoluzione 2K e del SoC MediaTek Helio G80. Il chip è affiancato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage, espandibile tramite microSD. La dotazione di memoria è, quindi, molto ricca e difficile da trovare in questa fascia di prezzo.

Da notare anche una batteria da 7.100 mAh. Il tablet ha quattro altoparlanti e una scocca realizzata in metallo. Lo spessore è ridotto a 6,9 mm. La scheda tecnica, soprattutto in rapporto al prezzo, è, quindi, completa e ricca di elementi. Per chi vuole spendere poco, anche grazie all’offerta in corso, è possibile puntare decisamente sul Realme Pad.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Realme Pad 6/128 GB al prezzo scontato di 150 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per il tablet che, in questo momento, è il punto di riferimento del mercato per chi cerca un modello economico ma completo. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.