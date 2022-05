Realme Pad 5G sarà la vera alternativa allo Xiaomi Pad 5?

Dopo l’arrivo di Realme Pad e Realme Pad Mini, sembra che il colosso cinese abbia intenzione di annunciare un altro tablet ancora più potente: Realme Pad 5G, protagonista di un leak che ne svela parte delle specifiche.

In base alle informazioni pubblicate in rete in queste ore, infatti, scopriamo che Realme sarebbe pronta a presentare un nuovo tablet con un hardware decisamente interessante e potenzialmente in grado di mettere in difficoltà gli altri device di fascia medio alta presenti sul mercato.

Le specifiche di Realme Pad 5G finisco in rete tramite un inedito leak

Secondo Digital Chat Station, leaker di lungo corso piuttosto informato sui nuovi dispositivi delle aziende asiatiche, il tablet Realme Pad 5G dovrebbe montare un pannello LCD a risoluzione 2.5K+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e con il supporto alla stylus. Sembra, inoltre, che il device possa avere un design del tutto simile a quello di OPPO Pad lanciato qualche mese fa, ma il suo vero antagonista sarà però il tablet Xiaomi Pad 5 con cui molto probabilmente ne condividerà il prezzo di lancio aggressivo.

Atteso con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870 e con una batteria da 8360 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo, le ultime indiscrezioni in rete indicano che il colosso cinese starebbe testando un tablet ancora più potente munito di un display OLED e processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+; questo device, sempre secondo le fonti di chi è a conoscenza con i piani di lancio di Realme, dovrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo controllata da Samsung e dalla sua linea di tablet Galaxy Tab.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display LCD a risoluzione 2K+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 870;

Batteria da 8360 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo;

Supporto stylus.

I consigli di Telefonino.net

