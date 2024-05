Realme Note 50 128GB a 78€ è STREPITOSO: display 90Hz e batteria 5000 mAh

Realme Note 50, smartphone all’avanguardia che ridefinisce gli standard di prestazioni e funzionalità per la fascia media, è in sconto a prezzo pazzesco su Amazon. Dotato di un potente processore e di una generosa dotazione di memoria RAM e spazio di archiviazione, questo dispositivo è pronto ad affrontare qualsiasi sfida della vita digitale moderna. Completa al volo il tuo ordine per averlo a 78€ circa appena in promozione, se le scorte non sono già finite. Spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta la disponibilità residua è limitata.

Il dispositivo vanta un display da 6,5″ con refresh rate a 90Hz, offrendo un’esperienza visiva straordinariamente fluida e reattiva. Che tu stia scorrendo il feed di notizie, guardando video in streaming o giocando ai tuoi titoli preferiti, potrai goderti contenuti nitidi e privi di sfarfallio, che renderanno ogni interazione più piacevole e immersiva.

Sotto il cofano, è equipaggiato con una RAM dinamica (espandibile virtuale) fino a 8GB, che ti garantisce prestazioni eccezionali in ogni situazione d’uso. Che tu debba gestire molteplici app in multitasking, caricare rapidamente pagine web o elaborare file multimediali, questo smartphone risponderà sempre con la massima fluidità, senza alcun rallentamento.

Oltre alle ottime prestazioni, ti offre anche un generoso spazio di archiviazione da 128GB. Potrai salvare una moltitudine di foto, video, app e file senza doverti preoccupare di esaurire lo spazio a disposizione. Avrai così la libertà di immortalare i tuoi momenti più belli, goderti i tuoi contenuti preferiti e installare tutte le app di cui hai bisogno, senza dover costantemente cancellare elementi per far posto a nuovi.

Grazie alla fotocamera AI da 13MP, ti permette di catturare immagini nitide, dettagliate e vibranti. Che tu stia immortalando paesaggi mozzafiato, scattando ritratti di amici e familiari o documentando i tuoi viaggi, questa fotocamera ti offrirà risultati professionali degni di essere condivisi sui tuoi social preferiti.

Nonostante le sue prestazioni all’avanguardia, vanta un design elegante e compatto, con uno spessore di soli 7,99mm. Questo rende il dispositivo estremamente maneggevole e piacevole da utilizzare, adattandosi perfettamente alla tua mano. Potrai così goderti tutti i vantaggi di uno smartphone potente senza rinunciare alla comodità e alla praticità di utilizzo.

Grazie alla massiccia batteria da 5.000 mAh, ti offre un’incredibile autonomia che ti accompagnerà per tutto il giorno, senza dover correre alla ricerca di una presa per ricaricare il tuo dispositivo. Che tu debba navigare sul web, chattare con gli amici, ascoltare musica o giocare, il realme Note 50 ti garantirà ore di utilizzo senza dover interrompere le tue attività.

Realme Note 50 è il compagno ideale per affrontare le sfide della vita quotidiana. A questo prezzo è un affare sensazionale: completa al volo il tuo ordine per approfittarne e portarlo a casa a 78€ circa appena da Amazon con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: sta andando letteralmente a ruba!