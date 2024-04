Realme Narzo 50A Prime NUOVO ti costa quanto uno usato (109€)

Se pensi che a poco più di 100 euro non esistano smartphone in grado di soddisfarti, Realme Narzo 50A Prime è pronto a farti cambiare idea. Un telefono che sorprende per la sua incredibile ergonomia, grazie ad uno spessore di appena 8,1 mm che lo erge a modello più sottile della gamma Narzo. L’esperienza d’uso è completa sotto ogni punto di vista e, spendendo così poco, risulta davvero difficile trovare di meglio.

La notizia folle è che, acquistandolo oggi, spenderai la stessa cifra richiesta per il modello usato presente nella stessa pagina: c’è infatti un vantaggioso sconto del 24% che aspetta solo te, consentendoti di avere Realme Narzo 50A Prime a soli 109 euro (anche a rate) piuttosto che 143 euro.

Realme Narzo 50A Prime a prezzo stracciato su Amazon

Il display da 6,6 pollici è una vera bellezza e vanta una risoluzione di 2408 x 1080 pixel per goderti al meglio video, giochi e navigazione su internet. Spazio a sufficienza per dati ed applicazioni, contando su 64 GB di memoria interna. Potrai usare questo smartphone Realme per tutto il giorno: la batteria integrata da 5000 mAh garantisce un’autonomia sterminata.

Che dire poi della tripla fotocamera posteriore? Abbiamo un sensore principale da ben 50 MP che è una vera rarità su telefoni così economici e ti permette di catturare scatti sbalorditivi. Inoltre, Realme Narzo 50A Prime si fa subito notare anche per il suo impatto estetico fresco e vivace, che lo distingue dalle altre proposte rintracciabili nella stessa fascia di mercato e non solo.

Insomma, stiamo parlando di uno smartphone Realme affidabile ed equilibrato che oggi può essere tuo spendendo una vera miseria: compralo risparmiando 34 euro, arriverà a casa prestissimo e la consegna è gratis.