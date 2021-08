Il Realme Narzo 30 5G si trova in offerta su Amazon a 169,99€, per accedere allo sconto occorre procedere all'acquisto del prodotto e digitare – al momento del pagamento – il seguente codice promozionale nell'apposito campo di testo.

4UQIVSJU

Lo smartphone risulterà scontato di ben 50 euro rispetto al prezzo iniziale.

Disponibile in colorazione Argento o Blu, Realme Narzo è uno degli ultimi arrivati tra i dispositivi del brand cinese. Si tratta di un device di fascia media dall'ottimo rapporto qualità prezzo, meno di 200 euro per uno smartphone con display da 6.5 pollici con refresh rate a 90Hz, 128GB di memoria interna e fotocamera principale da 64 megapixel.

Narzo 30 è compatibile con le reti 5G di ultima generazione, consente di installare due SIM e non manca l'NFC per effettuare pagamenti contactless. Il design del dispositivo è moderno ed elegante, la parte frontale è interamente occupata dal pannello da 6.5″, che lascia spazio ad un piccolo foro in alto a sinistra per la fotocamera selfie, mentre sul retro è presente una fascia in materiale lucido a contrasto con la finitura opaca della scocca posteriore.

La batterie integrata è da ben 5000 mAh, consente più di un giorno di utilizzo con una sola carica ed è compatibile con la ricarica rapida, utilizzando l'alimentatore incluso in confezione.

Oggi Realme Narzo 30 5G è disponibile in offerta su Amazon a 169,99€, applicando il codice promozionale 4UQIVSJU in fase d'acquisto. Non manca la spedizione Prime e la possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.

