Realme si prepara a lanciare in Europa le serie di smartphone Narzo e GT. L'imminente Narzo 30 5G che debutterà la prossima settimana sarà il primo telefono avente il marchio Narzo ad approdare nei mercati nostrani. Inoltre, l'ammiraglia Realme GT 5G diventerà ufficiale nel corso delle prossime settimane anche da noi.

Realme Narzo 30 5G in Europa a breve

A marzo, il sub brand di OPPO aveva confermato che esistevano versioni 4G e 5G del Narzo 30. Tuttavia, il Narzo 30, recentemente annunciato che ha debuttato solo in Malesia, è un terminale LTE. Non ci sono parole in merito alle specifiche tecniche del Realme Narzo 30 5G. Tutto ciò che si sa di questo prodotto è che sarà disponibile esclusivamente su AliExpress a partire dal 25 maggio.

Il Realme GT 5G alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 888 è stato ufficializzato in Cina a marzo. Finora non è stato commercializzato in nessun mercato al di fuori di quello cinese. Ora, Realme ha confermato che il dispositivo farà il suo debutto nei mercati europei a giugno.

Il Realme GT 5G sarà anche disponibile per l'acquisto tramite AliExpress. La line-up includerà anche Realme GT Neo e la Realme GT Neo Flash Edition, che dovrebbe debuttare il 24 maggio in Cina. Non è chiaro se qualcuno di questi gadget sarà svelato da noi insieme all'ammiraglia.

Tornando al Realme GT 5G, il telefono offre un display S-AMOLED FHD + 120Hz da 6,43 pollici, fino a 12 GB di RAM LPDDR5, memorie storage UFS 3.1 da 256 GB e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65 W.

Ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e un sistema a tripla lente da 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel. Al momento, non ci sono parole sui prezzi di vendita di questi prodotti per i mercati europei. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

