Realme GT è stato annunciato ufficialmente in Cina un paio di mesi fa, a marzo 2021. Per la felicità degli utenti, lo smartphone top di gamma sarà disponibile in vendita in Italia e in altri mercati europei a partire da giugno: manca pochissimo.

Realme GT sbarca in Italia

Un vero e proprio top di gamma, considerando che sotto la scocca c'è il potente processore Qualcomm Snapdragon 888 e non è certamente l'unica caratteristica che lo rende un device di punta: non manca ad esempio un ampio display AMOLED da 120Hz, una batteria da 4500 mAh e il supporto alla ricarica SuperDart da 65W.

Ora Realme GT è pronto ad arrivare anche sul nostro mercato e lo farà con una novità molto interessante. Infatti – sempre a partire da giugno – lo smartphone sarà compatibile con Android 12 Beta 1. In altre parole, chi ne avrà desiderio, potrà provare in anteprima la nuova versione dell'OS del robottino verde.

Lo smartphone sarà acquistabile sia su Amazon Italia che su Aliexpress e – naturalmente – sul sito ufficiale di Realme. Non resta che aspettare, manca una manciata di giorni e poi il potente top di gamma sarà in vendita anche da noi.

