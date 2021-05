A febbraio, il sub brand di OPPO ha annunciato la sua serie Realme Narzo 30 con protagonisti due dispositivi molto interessanti: Narzo 30A e Narzo 30 Pro 5G. Nonostante le indicsrezioni, la società non ha rivelato un device standard.

Realme Narzo 30: cosa sappiamo?

Tuttavia, conoscendo il marchio, era solo questione di tempo prima che la società portasse un’edizione vanilla per completare la formazione. Ora, la società è pronta a portare questa variante in commercio; in queste ore sono emerse le specifiche tecniche finali. Fra le opzioni, citiamo la presenza di un chipset MediaTek Helio G95.

Sfortunatamente, Realme sta mantenendo un basso profilo per quanto concerne specifiche tecniche del nuovo modello. L’azienda, tuttavia, ha rivelato che il Realme Narzo 30 sfoggerà effettivamente un display a 90Hz. Considerando il chipset che lo alimenta, possiamo supporre che si tratti di uno schermo LCD con una risoluzione FHD + (2.400 x 1.080). Inoltre, il dispositivo potrebbe avere un foro di perforazione allineato a sinistra per la sua fotocamera selfie. Secondo le prime indiscrezioni, il telefono avrà un display da 6,5 ​​pollici.

La società ha già confermato che arriverà con un processore MediaTek Helio G95. Per chi non lo sapesse, questo è un Helio G90 pompato. Dispone di due core ARM Cortex-A76 con clock fino a 2,05 GHz più sei core ARM Cortex-A55 ad alta efficienza energetica con clock fino a 2,0 GHz. Questo chip migliora anche il comparto GPU portando una GPU Mali-G76 con clock fino a 900 MHz. Il principale svantaggio quando lo confrontiamo con i chipset moderni è l’architettura a 12 nm che è un po’ obsoleta al giorno d’oggi.

Ad ogni modo, il Narzo 30 disporrà di un’enorme batteria da 5.000 mAh. Questa batteria verrà alimentata tramite una porta USB-C con ricarica rapida da 30 W. Il telefono vanta anche uno scanner di impronte digitali montato lateralmente che conferma la natura LCD del display.

Secondo gli scatti trapelati, il Realme sarà disponibile in due colori. Entrambi hanno una striscia testurizzata verticale sulla parte sinistra. Apparentemente, il dispositivo ha una configurazione Quad-Camera. Ci aspettiamo una fotocamera principale da 48 MP, ma non possiamo scartare un’unità da 64 MP.

Il nuovo smartphone di fascia media diventerà ufficiale il 18 maggio. Tuttavia, non sappiamo la data di rilascio per il mercato europeo.

