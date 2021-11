Realme GT Neo2: la batteria lascia DxOMark senza parole

Mentre i render leak di Realme GT 2 Pro impressionano per la loro bellezza, in queste ore fa discutere (in positivo) l'ottima prestazione della batteria di Realme GT Neo2 testata da DxOMark. L'azienda francese specializzata nella valutazione degli smartphone sotto tanti punti di vista, è rimasta piacevolmente impressionata dall'ottima qualità della batteria del flagship killer dell'azienda cinese.

Infatti, con un punteggio complessivo pari a 94, Realme GT Neo2 ha stracciato senza alcuna fatica mostri sacri del calibro di iPhone 13 Pro Max e Xiaomi 11T Pro, dispositivi che arrivano a costare rispettivamente il quadruplo e il doppio di quello di Realme.

DxOMark promuove la batteria di Realme GT Neo2

Entrando nel dettaglio, DxOMark ha testato le prestazioni della batteria di Realme GT Neo2 in tre ambiti specifici: l'autonomia (la durata della batteria), l'efficienza (l'energia consumata dal dispositivo) e la ricarica (il tempo impiegato dal device per raggiungere la carica completa). Ebbene, lo smartphone di Realme ha raggiunto il primo posto in termini di autonomia, il secondo posto in efficienza e il terzo posto in ricarica.

Il modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W garantisce fino a 60 ore di autonomia con utilizzo moderato e la ricarica rapida garantisce l'80% di autonomia a fronte di una ricarica di appena 25 minuti. Gli unici aspetti che lasciano un po' di amaro in bocca riguardano una scarsa autonomia durante le telefonate e un elevato consumo di energia residua quando il dispositivo è collegato alla corrente elettrica.

