Realme GT 2 Pro: che spettacolo! I render lasciano senza fiato

A seguito degli ultimi leak su Realme GT 2 Pro che ci avevano dato modo di scoprire le sue prestazioni e il supporto alla ricarica super rapida da 125 W, in queste ore il leaker OnLeaks ha pubblicato i render leak di Realme GT 2 Pro.

I leak render si concentrano sul retro del device Android, e per un buon motivo: l'isola orizzontale della fotocamera principale è un chiaro rimando al modulo che Google aveva introdotto sul caro e vecchio Nexus 6P.

I render leak di Realme GT 2 Pro lasciano senza parole

Secondo le informazioni pubblicate dal leaker, Realme GT 2 Pro dovrebbe montare un pannello OLED flat da 6.8 pollici a risoluzione WQHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, fino a 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5, 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1 e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Il retro dello smartphone, come dicevamo, sarà costituito da un modulo fotografico con doppio sensore da 50 MP accompagnato da un sensore da 8 MP – i due sarebbe separati dal flash LED dual tone -, mentre l'azienda cinese avrebbe scelto di puntare a un telaio posteriore in ceramica con il frame in alluminio che lo abbraccia su tutti e quattro i lati.

Si sa ancora poco sul prezzo di arrivo di Realme GT 2 Pro, sebbene per OnLeaks possa aggirarsi attorno ai 700 euro al cambio per il modello base; la disponibilità, invece, viene data per certa al Q2 del 2022.