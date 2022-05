Realme GT Neo 3T, la serie a SORPRESA su Amazon: prezzo e modelli

Dopo il rumor degli ultimi giorni su Realme GT Neo 3T pizzicato su Geekbench, quest’oggi scopriamo che in realtà il nuovo medio gamma di Realme è già disponibile in preordine su Amazon Italia senza indicazione alcuna dell’azienda.

Il nuovo device, infatti, è già nella landing page dello store ufficiale di Realme su Amazon con tanto di tutte le varianti di memoria e le diverse colorazioni previste.

Realme GT Neo 3T è già sbarcato su Amazon Italia: ecco le varianti e colorazioni

Atteso al lancio in Italia il prossimo 9 giugno, sappiamo che il device arriverà nelle varianti con 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno in tre colorazioni differenti: Drifting White, Dash Yellow e Shade Black. In attesa di scoprire la scheda tecnica completa del dispositivo – la pagina prodotto non ci fornisce molte indicazioni oltre al taglio di memoria, la colorazione e il prezzo di vendita –, secondo le ultime indicazioni il device dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 870, un display AMOLED da 6.5 pollici con fotocamera punch hole da 16 MP, sensore di impronte integrato, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo, una fotocamera tripla sul retro con sensore principale da 64 MP e Android 12 con la Realme UI 3.0.

In attesa di conoscere ulteriori informazioni sul device, potete già da adesso aggiungerlo nel carrello di Amazon in attesa che la landing page venga ufficialmente attivata; a naso si tratterebbe di attendere pochissimi giorni.

Prezzo e disponibilità

I nuovi device di Realme sono disponibili in preordine su Amazon fin da subito con la disponibilità effettiva a partire dal prossimo 9 giugno. Ecco le varianti disponibili:

