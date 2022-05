Realme GT Neo 3T pizzicato su Geekbench: cosa ci aspettiamo dal device?

A distanza di pochissimi giorni dall’arrivo in Italia di Realme 9, 9 5G e Pad Mini, talaltro il modello Realme 9 5G è già un best buy su Amazon, il colosso cinese ha in serbo grandi sorprese per quanto riguarda la serie Neo con l’arrivo del modello Realme GT Neo 3T pizzicato pochi giorni fa su Geekbench.

Il passaggio dalla nota piattaforma di benchmark, visto da tutti come la conferma che sarà annunciato molto presto, ci offre un tiepido assaggio delle caratteristiche tecniche del device e di cosa sarà in grado di offrire una volta disponibile all’acquisto.

Realme GT Neo 3T passa da Geekbench svelandosi un po’

Scovato con il codice prodotto Realme RMX3371, il device monterà Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 sin dalla prima accensione e monterà un processore Qualcomm con nome in codice “Kona”, un octa core con clock di punta da 3.19 GHz che ha raggiunto un punteggio di 1003 in single core e pari a 2607 in multi core.

Con tutta probabilità il processore in questione è il SoC di fascia media Qualcomm Snapdragon 870, il quale sarà molto probabilmente affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno nella sua configurazione più potente. Rumor precedenti indicano anche la possibile presenza di un pannello AMOLED da 6.5 pollici con sensore di impronte integrato e una fotocamera punch hole da 16 MP.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.5 pollici con fotocamera punch hole e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con supporto fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno;

Fotocamera frontale da 16 MP;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

