Realme 9, 9 5G e Pad Mini UFFICIALI: prezzi e disponibilità in Italia

Ralme ha lanciato oggi in Europa gli smartphone 4G e 5G della serie 9, assieme al primo Realme Pad Mini. Tutti i dispositivi si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità-prezzo che, di sicuro, li renderà molto interessanti agli occhi del pubblico. Scopriamo qualcosa in più circa le specifiche dei terminali e, ovviamente, i dettagli relativi al prezzo ed alla disponibilità nel nostro Paese.

Realme 9, 9 5G e Pad mini: caratteristiche tecniche

Realme 9 è il primo smartphone con Pro-Camera da 108 MP e sensore Samsung HM6. Il telefono si caratterizza per il design olografico Ripple: colore cangiante in base ai riflessi della luce. Con un peso di 178 g ed il profilo aerodinamico di 7,99 mm, il device risulta molto comodo da impugnare. Lo smartphone è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 680. Presente anche il display Super AMOLED a 90Hz con frequenza di campionamento touch a 360Hz.

Realme 9 5G, invece, è animato dal processore Snapdragon 695 5G e supporta il 5G Dual SIM Dual Standby. Anche in questo caso troviamo il design Ripple Holographic ma il peso sale a 191 g. Si tratta comunque di uno degli smartphone 5G più sottili sul mercato, grazie ad uno spessore di soli 8,5 mm. Il modulo fotocamera si compone di un sensore principale da 50 MP, lente in bianco e nero da 2 MP ed un obiettivo macro da 2 MP. Frontalmente abbiamo invece una fotocamera da 16 MP. Risponde all’appello anche la batteria da 5000 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 18W.

Passando ora al nuovo tablet, Realme Pad Mini si distingue per un design sottile ed elegante. A bordo fanno la loro comparsa una super batteria da 6400 mAh ed il processore Unisoc T616.

Realme 9 è disponibile al prezzo promozionale di lancio pari a €249,99 (anziché €279,99) nella versione 6 GB + 128 GB dal 17 al 21 maggio su Amazon e ad al prezzo promozionale di €279,99 (anziché €299,99) nella versione 8 GB + 128 GB dal 17 al 18 maggio presso i principali distributori, tra cui Unieuro, MediaWorld, Expert ed Euronics. Realme 9 5G è disponibile da oggi al prezzo promozionale di €229,99 (anziché € 259,99) nella versione 4 GB + 64 GB fino al 14 maggio su Amazon. Realme Pad Mini sarà disponibile dal 17 al 24 maggio al prezzo promozionale di €159,99 (anziché €179,99) nella versione WIFI, 3 GB + 32 GB, al prezzo promozionale di €179,99 (anziché €199,99) nella versione WIFI, 4 GB + 64 GB ed al prezzo promozionale di €199,99 (anziché €229,99) nella versione LTE, 4 GB + 64 GB.

