Realme GT NEO 3 Series in Europa, con ricarica più veloce al mondo

Realme, nella giornata di ieri, ha presentato i nuovi smartphone Realme GT NEO 3 150W, GT NEO 3 80W, GT NEO 3T e GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. Diamo uno sguardo alle principali specifiche tecniche di questi interessanti dispositivi.

Realme GT NEO 3 Series: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Realme GT NEO 3 si ispira alle corse automobilistiche ed alla storia del leggendario pilota Carroll Shelby che nel 1965 dipinse le iconiche strisce su un’auto sportiva di fascia alta per esprimere la sua passione per la velocità riscrivendo la storia. Lo smartphone sfoggia Legend Racing Design con strisce sul retro ed è disponibile in tre colorazioni: Nitro Blue, Sprint White, e Asphalt Black. Lo spirito di velocità si estende dal design alle prestazioni grazie alla tecnologia di ricarica UltraDart da 150W che consente di raggiungere il 50% in 5 minuti. Realme GT NEO 3 è il primo smartphone alimentato dal processore Dimensity 8100 in Europa, basato su un processo di produzione a 5nm di TSMC. Il dispositivo è dotato di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e un’elevata frequenza di aggiornamento a 120Hz, con certificazione HDR 10+. Sul retro individuiamo la tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX 766 da 50MP, un obiettivo ultra-wide da 8 MP ed una lente macro da 2 MP.

Realme GT NEO 3T adotta gli elementi della bandiera a scacchi con due varianti di colore: Dash Yellow e Drifting White. Questo è lo smartphone con la ricarica più veloce del segmento, dotato di SuperDart Charge da 80 W ed una batteria da 5000 mAh che consente di ricaricare il device del 50% in 12 minuti. Rispetto a GT NEO 2T, GT NEO 3T è stato significativamente aggiornato per quanto riguarda la tecnologia di ricarica rapida che era da 65W nel primo, portando una maggiore efficienza e innovazione. Il processore Snapdragon 870 5G consente al dispositivo di adattarsi a tutti i tipi di utilizzo, lavoro, studio, intrattenimento e, soprattutto, giochi ad alta risoluzione. Realme GT NEO 3T è dotato di un display AMOLED E4 da 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz ed una risoluzione Full HD+. Nella zona posteriore trova spazio la tripla fotocamera con AI di cui una lente principale da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 119° ed un sensore macro da 4 cm. Lo smartphone è inoltre dotato di Street Photography Mode.

Passando ora a Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, presto anche in Italia, lo smartphone è fornito di sfondi personalizzati, una riprogettazione dei classici personaggi Anime, icone personalizzate ed uno spirito combattivo al centro di ogni dispositivo: nessun dettaglio è stato trascurato.

Realme GT NEO 3 150W, fino al 22 giugno, sarà disponibile in Italia al prezzo promozionale di € 649,99 anziché € 699,99 nella configurazione 12 GB + 256 GB, e nella versione da 80W al prezzo promozionale di € 549,99 anziché € 599,99 su Amazon e sul sito ufficiale. Realme GT NEO 3T sarà disponibile a partire dal 15 giugno e, fino al 22 giugno, al prezzo promozionale di € 399,99 anziché € 429,99 nella versione da 8 GB + 128 GB e al prezzo promozionale di € 429,99 anziché € 469,99 nella versione da 8 GB + 256 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.