Realme GT Neo 3 sarà il medio gamma da comprare?

In attesa di poter mettere le mani su Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro, i nuovi smartphone di fascia alta del colosso cinese presto anche in Europa, arrivano i primi rumor circa la probabile scheda tecnica di Realme GT Neo 3. Digital Chat Station, famoso e affidabile leaker spesso al centro dell'attenzione per quanto riguarda i device provenienti da brand cinesi, ha pubblicato un nuovo post su Weibo in cui ha messo neo su bianco alcune delle specifiche tecniche del successore di Realme GT Neo2.

Ecco i primi rumor su Realme GT Neo 3

Quanto riferito dal leaker delinea i contorni di un device di fascia medio-alta: si parla, infatti, di un display da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore MediaTek Dimensity 8000 e fino al supporto di 12 GB di RAM. Di tutto rispetto anche la componente fotografica con un sensore principale OmniVision OV50A da 50 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), sensore ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 MP e un sensore da 2 MP possibilmente per gli scatti macro o di profondità; frontalmente la fotocamera punch hole godrebbe invece di un sensore da 16 MP.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, Digital Chat Station parla di 2000 o 3000 yuan – rispettivamente 275 euro e 410 euro al cambio – con il lancio subito dopo il capodanno cinese, possibilmente a metà febbraio.