Realme GT Neo 3 avrà questo design? (RUMOR)

Per Realme il 2021 si chiude con un incredibile risultato che fa ben sperare per il futuro, e in queste ore un inedito rumor pubblicato su Weibo mette in evidenza il probabile design di Realme GT Neo 3. Infatti, a seguito di una pubblicazione da parte di un noto leaker, abbiamo la possibilità di scoprire quello che potrebbe essere l'aspetto del nuovo device atteso al lancio entro il mese di aprile di quest'anno.

Il device sembrerebbe montare alcuni controlli rapidi sul lato destro per facilitare i giocatori su mobile, mentre il retro presenta una interessante combinazione di materiali e colori: è difficile prevedere se si tratta di un pannello in alluminio o in policarbonato. Posteriormente è ancora presente un'isola fotografica con tre sensori e il flash LED dual-tone; è probabile che Realme GT Neo 3 monterà un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Per quanto riguarda il processore, sembra piuttosto probabile che Realme abbia scelto di montare l'ottimo MediaTek Dimensity 9000, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W. Si sa ancora poco sulla dimensione del display, ma secondo alcuni Realme GT Neo 3 monterà un pannello da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.