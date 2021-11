Realme: il flagship killer GT NEO 2 è arrivato in Italia

Puntuale come un orologio svizzero Realme GT NEO 2 è disponibile in Italia a partire da oggi, 15 novembre, come vi avevamo anticipato qualche giorno fa in questa news. Lo smartphone, ricorderete, era stato annunciato dall'azienda cinese lo scorso settembre con una scheda tecnica che lo ha immediatamente catapultato all'interno della categoria dei “flagship killer“, ovvero quei dispositivi muniti di specifiche hardware molto valide e spesso accompagnati da un prezzo di vendita decisamente concorrenziale.

Realme GT NEO 2 è disponibile in Italia

Realme GT NEO 2, forte del suo Digital Uban Design, è il connubio perfetto tra l'anima GT e quella NEO: si fonde, cioè, il simbolo della tecnologia di avanguardia al design giovanile e accattivante. Frontalmente è presente un pannello AMOLED E4 da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre gli speaker stereo supportano il Dolby Atmos Games per garantire un'esperienza utente di alto livello mentre si gioca.

Il processore è affidato a Qualcomm Snapdragon 870 abbinato a 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna, mentre l'ampia batteria da 5000 mAh può contare sul supporto alla ricarica rapida a 65 W in grado di portare il device da 0 al 100% in appena 36 minuti. Sul retro il comparto fotografico può contare su di un sensore principale da 64 MP e due secondari rispettivamente da 8 e 2 MP; frontalmente la fotocamera punch hole nasconde un sensore da 16 MP.

Dove acquistare Realme GT NEO 2

Lo smartphone, come dicevamo in apertura articolo, è disponibile già da oggi in tutte le varianti (e colorazioni) su eBay: