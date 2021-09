Realme GT Neo2: UFFICIALE il nuovo flagship killer

Realme GT Neo2 è appena stato lanciato ufficialmente in Cina: presenta un processore Qualcomm Snapdragon 870 e un display con refresh rate da 120Hz. La società aveva spoilerato il dispositivo prima dell'evento di lancio ed è stato finalmente svelato con alcune funzionalità di prim'ordine. Vediamole insieme.

Realme GT Neo2: le caratteristiche

Sotto il cofano, il GT Neo2 sfoggia il SoC Qualcomm Snapdragon 870, che è abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. È alimentato da una grande batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W che permette di caricare il dispositivo dallo 0 al 100% in soli 36 minuti.

Nella parte anteriore, il terminale è dotato di un display AMOLED Samsung E4 FHD+ da 6,62 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 600Hz con una luminosità di picco di 1300 nit. Il telefono arriva anche con due speaker stereo e con il supporto per il Dolby Atmos Games.

Il flagship killer utilizza la memoria UFS 3.1 a doppio canale e supporta anche l'espansione della memoria dinamica, che gli consente di espandere virtualmente la sua RAM fino a 7 GB. Quindi, la variante di fascia alta può disporre idealmente di ben 19 GB di RAM in totale. Questo hardware serve anche a rilasciare agli utenti una solida esperienza di gioco e l'azienda ha posto l'accento sul sistema di gestione termica del dispositivo.

Il terminale ospita un sistema di raffreddamento con nucleo di ghiaccio diamantato che copre 17932 mm² in termini di superficie con gel di raffreddamento di grado aerospaziale. Utilizza anche VC temperato e strati di grafene tridimensionale per una migliore dissipazione del calore e per massimizzare le performance durante il gaming. Sotto la scocca il gadget esegue la Realme UI 2.0, skin che si basa sul sistema operativo Android 11.

Sul retro, il super gaming phone sfoggia un modulo a tripla lente così ripartito: 64 + 8 + 2 Megapixel. Sulla parte anteriore si trova uno snapper per selfie da 16 Mega. Inoltre, il dispositivo sarà acquistabile in tre colorazioni: Black, Blue e Black Mint a doppia tonalità.

I preordini per il nuovo smartphone partiranno più tardi nella giornata di oggi, con le prime spedizioni che partiranno il 27 settembre 2021. I prezzi del GT Neo2 per il mercato cinese sono i seguenti:

8GB + 128GB – 2499 Yuan (390 dollari)

8GB + 256GB – 2699 Yuan (circa 420 Dollari)

12GB + 256GB – 2999 Yuan (circa 465 Dollari).

Non sappiamo quando arriverà da noi, ma è lecito ipotizzare che la compagnia lo presenterà a breve per il mercato europeo. Restate connessi.