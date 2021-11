Realme GT NEO 2: ecco quando arriverà in Europa

Il nuovo mediogamma premium del sub brand di OPPO, Realme GT NEO 2, sarà lanciato il 15 novembre nel nostro continente. Scopriamo tutti i dettagli di questo interessante prodotto in arrivo.

Realme GT NEO 2: da noi arriverà il 15 novembre

Alzi la mano chi non conosce Realme: il marchio fa parte del gruppo BBK ed è un sottobrand del colosso asiatico OPPO. L'azienda ha visto una crescita – nel mondo e in Europa – incredibile, divenendo, in pochissimo tempo, una delle aziende di telefonia mobile Top 6 al mondo. Adesso sappiamo che la compagnia presenterà il 15 novembre in Europa il nuovo Realme GT NEO 2.

La line-up GT è una delle più vendute di tutta la società; troviamo device ad un ottimo prezzo, con un design alla moda e tante tecnologie innovative sotto il cofano. Realme è stata in grado di ottenere vendite da record in tutto il mondo grazie ai terminali di questa gamma.

La serie GT NEO poi, è nata con un grosso obiettivo: unire le migliori funzionalità e specifiche tecniche con un'estetica accattivante e coinvolgente, il tutto ad un prezzo degno di nota. Di fatto, parliamo di mediogamma dal cuore “top” ma dal prezzo “lite”.

L'azienda vuole fornire agli utenti che comprano e compreranno device simili un'esperienza da flagship ad un costo molto contenuto. Rendere la fascia alta accessibile a tutti: questa è la mission del marchio.

Con un punto di partenza simile, sappiamo che il GT NEO 2, quando è stato annunciato in Cina, è stato un successo senza precedenti: in pochissimi giorni ha superato il traguardo di oltre 1 milione di device venduti.

Posizionato per essere il flagship killer della serie GT, il nuovo midrange è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870, di un sistema di raffreddamento che assicura prestazioni top senza consumi energetici eccessivi, di un sistema touchscreen eccellente e di un'autonomia da top di gamma.

Il design è una parte fondamentale per l’intera serie line-up. Per questo modello gli esperti hanno realizzato una colorazione speciale “green” che offre un connubio perfetto fra il mondo della tecnologia e quello della natura.

Oltre al GT NEO 2, il prossimo 15 novembre la società presenterà in Europa altri interessanti gadget: il primo tablet Realme Pad e i nuovi smartphone low-budget C21Y e C25Y.