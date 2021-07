Realme GT Master Edition avrà una versione speciale “Pro”. Questo è quanto emerge in queste ore da recenti indiscrezioni trapelate online.

Realme GT Master Edition Pro: cosa sappiamo?

Il Realme GT è uno degli smartphone con Snapdragon 888 più economici sul mercato sui quali potreste mettere le mani. L'OEM cinese ha già lanciato altre due versioni: Realme GT Neo e Realme GT Neo Flash Edition, entrambi alimentati dal chipset Dimensity 1200 di MediaTek. Ora la compagnia è pronto per annunciare una quarta variante che arriverà come Realme GT Master Edition. Una nuova perdita ha ora rivelato che in realtà otterremo due versioni dei telefoni.

La fonte delle informazioni è il leaker cinese che è conosciuto come Arsenal su Weibo. Secondo il suo post, esiste più di una iterazione del futuro Realme GT Master Edition. Spiega inoltre che esiste un'altra variante del futuro flagship che può essere chiamata GT Pro Master Edition ma questo non è il nome ufficiale. Conclude dicendo che maggiori dettagli verranno a galla nei materiali promozionali.

Non conosciamo le specifiche di questo modello “Pro”, ma esiste la possibilità che anch'esso sia dotato di un processore Snapdragon 888 come il device attualmente in commercio. Non si ipotizza la presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 870 che invece, verrà fornito all'interno del GT Master Edition.

Il flagship avrà un display AMOLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento dinamica di 120Hz. Ci sarà una fotocamera frontale da 32 MP alloggiata all'interno di un foro. Non di meno, sarà presente un sensore principale da 50 MP sul retro insieme a una ultragrandangolare da 16 MP e un obiettivo in bianco e nero da 2 MP. Avrà anche una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

OPPO

Smartphone