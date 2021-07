Le specifiche di Realme GT Master Edition sono trapelate ancora una volta in rete. Oramai ci siamo: il nuovo dispositivo del sub brand di OPPO è prossimo al debutto su scala mondiale.

Realme GT Master Edition: ci siamo

È probabile che Realme GT Master Edition debutti presto in Cina e in Europa. I rapporti hanno affermato che lo smartphone Realme RMX3366 è stato certificato dall'autorità TENAA il mese scorso. Un informatore cinese ha fatto trapelare le specifiche della GT Master Edition e sembra che combacino con quelle del device avvistato sull'ente per la certificazione.

Secondo il leakster, il nuovo terminale è il miglior prodotto della compagnia dopo Realme X2 Pro. Ha affermato che il telefono è più potente di quest'ultimo poiché è ricco di caratteristiche impressionanti come un display incredibile con una frequenza di aggiornamento dinamica, vanta uno chassis sottile e leggero e ha una cornice centrale metallica, un retro in vetro costruito con un nuovo tipo di elaborazione e Fotocamera principale Sony IMX766.

Specifiche Realme GT Master Edition (RUMOR)

Realme GT Master Edition dovrebbe arrivare con un display a bordo curvo S-AMOLED E4 da 6,55 pollici con tecnologia LTPO che supporta una frequenza di aggiornamento dinamica a livello di hardware da 1z a 120Hz. Il foro del display funge da casa per una fotocamera Sony IMX615 da 32 megapixel.

Il pannello posteriore del telefono ha un obiettivo Sony IMX766 da 50 megapixel come main camera con messa a fuoco omnidirezionale, una lente ultrawide Sony IMX481 da 16 megapixel e un obiettivo in bianco e nero da 2 megapixel. Il chipset Snapdragon 870 alimenterà lo smartphone con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1.

Il dispositivo ospita una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W (versione avanzata). I lati anteriore e posteriore del telefono saranno protetti dal Gorilla Glass 5 e da un telaio in alluminio serie 6. Il telefono offrirà altre funzionalità come due speaker con audio panoramico Dolby, motore lineare, NFC e uno scanner di impronte digitali inserito sotto lo schermo.

