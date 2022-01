Realme GT 2 vola nelle vendite: è sold out in appena 3 minuti!

Mentre stendevamo la notizia di presentazione di Realme GT 2 Pro non avevamo dubbi che la serie avrebbe registrato un record incredibile di vendite e, infatti, l'azienda comunica che Realme GT 2 è andato in sold out dopo appena 3 minuti. Si tratta di risultato che sottolinea ancora una volta il periodo d'oro che sta vivendo il colosso cinese che, a distanza di qualche anno dal suo arrivo sul mercato, registra una crescita dell'831% nel mercato degli smartphone 5G e ha venduto più di 60 milioni di smartphone nel 2021.

Le vendite di Realme GT 2 fanno sold out in 3 minuti

I dati relativi alle vendite in Cina di Realme GT 2 e GT 2 Pro hanno raggiunto i 200 milioni di yuan, circa 27 milioni di euro, in appena 3 minuti dall'apertura delle vendite. Il modello base, Realme GT 2, viene venduto in Cina nella versione 8+128 GB a 2599 yuan mentre la versione 8+256 GB a 2799 yuan; per quanto riguarda la versione più spinta da 12+256 GB si raggiungono i 3099 yuan.

Passando a Realme GT 2 Pro, il device costa 3699 yuan nella versione 8+128 GB e 3999 yuan per il modello con 8+256 GB. Le varianti più spinte da 12+256 GB e 12+512 GB costano rispettivamente 4299 yuan e 4799 yuan. Realme GT 2 monta un pannello Samsung E4 AMOLED da 6.62 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; il modello Realme GT 2 Pro dispone di un pannello AMOLED LTPO da 6.7 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz.