Realme GT 2 Master Explorer Edition sarà un flagship killer economico?

A distanza di poche ore dall’ultimo rumor che vedrebbe il potentissimo Realme GT 2 Master Explorer Edition in arrivo già durante il mese di luglio, in queste ore scopriamo che il nuovo smartphone di Realme è stato “pizzicato” su Geekbench dandoci finalmente la possibilità di valutare con un minimo di certezza la sua scheda tecnica.

Infatti, in base alle informazioni raccolte tramite il database della popolare piattaforma di benchmark, il device è stato scovato con il codice prodotto RMX3551 con a bordo il potente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM LPDDR5 e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Realme GT 2 Master Explorer Edition passa da Geekbench: importanti conferme sulla scheda tecnica

Queste informazioni, sommate alle altre svelate da TENAA nei giorni scorsi, descrivono i confini di un dispositivo che in tutta probabilità stravolgerà la fascia alta anche dal punto di vista del prezzo. Tenendo in considerazione quanto pubblicato dal presidente di Realme su Weibo un paio di giorni fa, è molto probabile che lo smartphone sarà presentato a un prezzo pari a circa 430 euro al cambio.

Prendendo per buona la scheda tecnica sottostante e il probabile prezzo di lancio, Realme avrebbe tra le mani il nuovo top di gamma definitivo che stravolgerà l’intero mercato. In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul device, vi segnaliamo l’ottima offerta di Amazon per il potente Realme GT 2.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore tripla con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un sensore ultra grandangolare da 50 MP e un sensore macro da 2 MP;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.