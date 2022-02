HONOR Magic 4 darà del filo da torcere a Samsung Galaxy S22 Ultra?

Con il MWC 2022 di Barcellona sempre più vicino e con HONOR sempre più agguerrito e con la voglia di tornare a dettare le regole in un settore che ha quasi dovuto abbandonare se non fosse per la vendita in extremis da parte di Huawei, il queste ore il CEO del colosso cinese ha iniziato a scaldare i motori (e l'hype) pubblicando un teaser di quello che potrebbe essere il tanto atteso HONOR Magic 4 – sempre se si chiamerà così.

Il teaser su HONOR Magic 4 fa ben sperare

L'unica conferma che abbiamo sul device è il processore: anche HONOR Magic 4 sarà uno dei tanti top di gamma che si affiderà al potente processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, e un recente passaggio su Geekbench svela che il device di HONOR sarà addirittura in grado di dare del filo da torcere al nuovo e appena presentato Samsung Galaxy S22 Ultra.

Sembra, infatti, che HONOR Magic 4 abbia stracciato il nuovo top di gamma di Samsung sia nei test in single core che in multi core: in questo caso HONOR Magic 4 avrebbe raggiunto un punteggio pari a 1245 in single core (contro i 1215 di Samsung Galaxy S22 Ultra) e 3901 in multi core. Ovviamente i test sintetici di questo tipo ci dicono molto poco sull'esperienza utente e sul comportamento del device nell'utilizzo di tutto i giorni, ma senza ombra di dubbio svelano che avrà molta potenza a disposizione per gestire anche i carichi di lavoro più pesanti.