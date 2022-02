Realme GT 2 global passa da Geekbench: conferme importanti

Realme GT 2 series, attesa al lancio internazionale tra poche settimane, si mostra su Geekbench svelando buona parte delle specifiche tecniche. Realme GT 2 e GT 2 Pro, lanciati in Cina a inizio anno, si presenteranno anche in Europa come smartphone Android di fascia alta accomunati da una scheda tecnica molto interessante e da un probabile prezzo di listino estremamente competitivo.

Realme GT 2 global passa da Geekbench

La variante global di Realme GT 2 scovata su Geekbench presenta il codice prodotto RMX3311 e ha raggiunto un punteggio in single-core pari a 1127 e in multi-core pari a 3355. Il database di Geekbench, inoltre, svela che il device è costituito da un processore con architettura 1+3+4: si tratta quindi dello stesso processore Qualcomm Snapdragon 888 che trova posto anche nella versione cinese di Realme GT 2.

Processore a parte, il passaggio da Geekbench conferma la presenza del supporto a 12 GB di RAM anche se è molto probabile che sarà svelata anche una variante più economica con “soli” 8 GB di RAM. Non dovrebbero esserci ulteriori differenze con il modello cinese, perciò ci aspettiamo uno smartphone con un pannello AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera tripla con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 65 W – ricordiamo che il colosso cinese ha in cantiere device con supporto alla ricarica a 80 e 150 W – e Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.