La lavorazione del Realme GT 2 è attualmente in corso d'opera; secondo quanto si apprende, arriverà con il chipset Snapdragon 895 di Qualcomm sotto la scocca. il debutto potrebbe avvenire entro la fine dell'anno.

Realme GT 2 avrà lo Snapdragon 895

Realme GT è l'attuale telefono di punta dell'azienda lanciato del brand lanciato in Cina e nel resto del mondo (anche da noi) e dovrebbe arrivare presto in India. Ora, mentre aspettiamo il lancio ufficiale, sembra che il successore sia già in lavorazione e arriverà con l'imminente SoC di punta Qualcomm Snapdragon.

Stando a quanto si apprende, l'account Weibo ufficiale di Fast Technology cita il commento del presidente di Realme Wang Wei Derek, che afferma che il telefono sarà dotato del processore più potente nel panorama Android.

Il Realme GT 2 sarà alimentato dal Qualcomm Snapdragon 895, come suggerito dal post. Il chipset dovrebbe essere lanciato nel quarto trimestre del 2021 al Qualcomm Summit come ogni anno.

Questo avviene in un momento in cui l'OEM sta lavorando sul Realme GT Master Edition. Ci sono speculazioni che la società sta anche lavorando con il noto marchio di fotocamere Kodak per migliorare la tecnologia della fotocamera.

La gamma Realme GT dovrebbe includere solo telefoni di punta, considerando che il marchio sta scommettendo su device dalle alte prestazioni. Poiché il chipset Qualcomm non verrà lanciato fino alla fine di quest'anno, anche il telefono non è previsto fino ad allora.

Giusto come “remind me”, ricordiamo le specifiche del Realme GT 5G troviamo un display FHD+ Super AMOLED da 6,43 pollici con foro perforato, frequenza di aggiornamento di 120Hz, luminosità di picco di 1000 nits e Corning Gorilla 5. È alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G abbinato alla GPU Adreno 660, fino a RAM LPDDR5 da 12 GB e memoria UFS 3.1 da 256 GB.

Il telefono funziona con una skin personalizzata Realme UI 2.0 basata su Android 11 e contiene una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Realme GT ha tre camere sulla back cover, con un sensore principale da 64 MP, un obiettivo ultra-wide da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. Ha uno snapper da 16 MP sul i selfie e le videochiamate. Non di meno, c'è un sensore per le impronte digitali in-display per la sicurezza dei dati degli utenti. Il telefono è dotato di altoparlanti stereo, Dolby Atmos e audio ad alta risoluzione.

