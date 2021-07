La collaborazione di Realme con Kodak è appena stata rivelata; la partnership con il colosso della fotografia sembra essere stato annunciata ufficialmente.

Realme: quale sarà il misterioso nuovo device Kodak?

Il mese scorso, il CEO del sub brand di OPPO ha confermato che l'azienda lancerà la nuova ammiraglia facente parte della serie Realme GT nel mese di luglio. Ora che il mese è iniziato, l'OEM ha iniziato a spoilerare l'arrivo di una nuovo cameraphone.

Oggi, il CMO del marchio ha condiviso un sample fotografico che è stato catturato utilizzando un nuovo telefono misterioso. Sembra che il device sconosciuto sia in realtà la nuova ammiraglia.

Mentre il sample fotografico è impressionante, il nome del dispositivo attraverso il quale è stato catturato è stato sfocato. Sembra che il famoso tipster Digital Chat Station abbia affermato però che Realme ha collaborato con un affermato marchio di camere. Ha aggiunto che la società annuncerà la collaborazione all'evento di lancio del Realme GT Master Edition 5G nel corso di questo mese. Un altro tipster ha affermato che la compagnia sta con il marchio di fotografia Kodak. Per chi non lo sapesse, Kodak è fallita nel 2012 e da allora ha spostato l'attenzione su hardware e software per soluzioni di stampa.

Non è ancora chiaro se il fiore all'occhiello con prestazioni fotografiche top sia il Realme GT Master Edition 5G o qualche altro device in arrivo. L'elenco TENAA della presunta Master Edition ha rivelato che tale prodotto sfoggerà un sistema a tripla lente con main camera da 50 megapixel (Sony IMX766), lente ausiliare da 16 megapixel (Sony IMX481) + un obiettivo b/n da 2 MPX.

Le altre specifiche previste del Realme GT Master Edition 5G includono uno schermo AMOLED FHD+ con refresh rate da 120Hz da 6,55 pollici con bordi curvi, processore Qualcomm Snapdragon 870, fino a 12 GB di RAM, fino a 256 GB di spazio di archiviazione, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65 W, una selfiecam frontale da 32 megapixel e uno scanner di impronte digitali montato sotto lo schermo.

