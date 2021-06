Realme ha già lanciato molti smartphone di punta in precedenza, ma per quest'anno l'azienda ha deciso di prendere una strada alternativa. Piuttosto che rilasciare device super premium come l' X50 Pro dell'anno scorso, la società ha deciso di tornare alle sue radici presentando flagship killer di punta. A marzo, l'azienda ha introdotto il Realme GT 5G in Cina come lo smartphone più economico con il processore Qualcomm Snapdragon 888. Diversi mesi dopo, e dopo molti teaser pubblicitari, l'OEM cinese sta finalmente introducendo questo gioiello anche da noi in Europa. L'ammiraglia è disponibile in due combinazioni di memoria e ad un prezzo super aggressivo che parte da € 369.

Realme GT 5G: le caratteristiche

Il device sfoggia un display AMOLED da 6,47 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e una risoluzione FHD+ (2.400 x 1.080 pixel). Il pannello supporta HDR10+ e ha un foro allineato in alto a sinistra che comprende uno sparatutto selfie da 16 MP. Spostandci sul retro, dispone di una configurazione a tripla lente. L'isola rettangolare comprende una fotocamera principale da 64 MP, un'ultra grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP.

Sotto il cofano, lo smartphone vanta un SoC Qualcomm Snapdragon 888 abbinato a 8 GB di RAM o 12 GB di RAM. Queste varianti sono combinate rispettivamente con 128 GB e 256 GB di spazio di archiviazione. A differenza di altri telefoni Realme, non si può espandere lo spazio di archiviazione di questo terminale. Altre caratteristiche degne di nota includono Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, jack per cuffie da 3,5 mm, scanner di impronte digitali in-display e altoparlanti stereo

Il dispositivo trae energia da una batteria da 4.500 mAh completa di supporto per la ricarica rapida da 65 W. Sul fronte del software, il dispositivo esegue Android 11 con Realme UI 2.0 out of the box.

Il Realme GT sarà disponibile a partire dal 21 giugno. La variante con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione è quella che costa € 369. Tuttavia, questo è un prezzo speciale che sarà disponibile solo nei primi quattro giorni di vendita AliExpress. La variante di fascia alta con 12GB di RAM e 256GB costerà 499€ e sarà venduta tramite Amazon durante il Prime Day fino al 22 giugno. Una volta terminate le offerte, il prezzo passerà a 449€ o 599€. Il dispositivo sarà disponibile presso tutti i principali rivenditori in tutta Europa.

OPPO

Smartphone