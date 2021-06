Le specifiche chiave di Realme GT Master Edition 5G sono appena state trapelate a pochi giorni di distanza dal debutto ufficiale.

Realme GT Master Edition: è lui o non è lui?

Si vocifera che il sub brand di OPPO possa annunciare presto un nuovo device Realme GT Master Edition 5G in Cina. Si ipotizza che il telefono con RMX3366 che è stato recentemente avvistato in rete con specifiche e immagini complete presso il TENAA, possa venir rilasciato in Cina nei prossimi giorni. In vista del debutto, il tipster Ice Universe ha condiviso le specifiche chiave del suddetto device.

La fuga di notizie rivela che la Realme GT Master Edition presenterà un display da 6,5 ​​pollici con supporto alla frequenza di aggiornamento di 90Hz. La piattaforma mobile Snapdragon 870 sarà presente sotto il cofano del dispositivo.

La configurazione della fotocamera posteriore del prodotto potrebbe includere una tripla fotocamera da 108 megapixel + 13 megapixel + 2 megapixel. Potrebbe arrivare con una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica rapida da 65 W.

Si consiglia di digerire la perdita con “un pizzico di sale” poiché le sue informazioni non corrispondono completamente al device RMX3366. Il telefono avvistato sul portale ha un display AMOLED FHD + da 6,55 pollici con bordi curvi e uno scanner di impronte digitali sotto lo schermo. Ha una snapper frontale da 32 megapixel e la sua configurazione fotografica posteriore ha un sistema a tripla lente così ripartito: 50 megapixel (Sony IMX766) + 16 megapixel (Sony IMX481) + 2 megapixel (obiettivo bianco e nero).

Il chip Snapdragon 870 sarà accompagnato da un massimo di 12 GB di RAM LPDDR4x e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 sul dispositivo. La batteria da 4.500 mAh dovrebbe supportare la ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 W.

Non ci sono notizie sul prezzo di Realme GT Master Edition 5G. È probabile che la società organizzerà un evento di lancio per il telefono all'inizio di luglio in Cina. La società dovrebbe anche annunciare il laptop Realme Book insieme al telefono Master Edition.

