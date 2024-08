Realme vi stupirà con la tecnologia di ricarica più veloce al mondo

Realme non usa mezzi termini e promette un miracolo: il 14 agosto a Shenzhen, in occasione dell’828 Fan Festival che quest’anno verrà denominato “828 Cool Tech Fest”, l’azienda cinese presenterà la tecnologia di ricarica rapida più veloce al mondo.

Realme è pronta a stabilire un importante record

La società parla chiaramente di nuovi standard di riferimento per quanto riguarda la ricarica rapida su smartphone e non solo. L’evento di Shenzhen sarà focalizzato su performance, velocità e funzioni di sicurezza avanzate, mostrando in anteprima le ultime novità di Realme anche per quanto riguarda il mondo dell’intelligenza artificiale su mobile. Viene così riconfermato l’impegno del brand nel campo dell’innovazione e la forte attenzione nei confronti del pubblico più giovane, offrendo soluzioni in grado di superare ogni aspettativa.

Quest’anno, l’828 Fan Festival si svolgerà dal 13 al 15 agosto presso la sede di Realme a Shenzhen, aprendo le porte ai media ed ai fan per la prima volta. Sarà possibile assistere a tour speciali che permetteranno di scoprire i processi di produzione del brand, le rigorose procedure di test, le prove di durata e le valutazioni del laboratorio di imaging.

Non è tutto: durante l’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire direttamente con i manager e i team di prodotto, immergendosi mai come prima nel mondo di Realme.