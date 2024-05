Realme è adesso nella TOP 5 venditori di smartphone per Canalys

Realme, il produttore di smartphone con la crescita più rapida a livello globale, ha annunciato oggi di aver raggiunto un significativo traguardo.

Grazie alle performance di vendita dei suoi più recenti modelli in commercio, l’azienda si è posizionata al quinto posto nella classifica dei principali produttori di smartphone secondo Canalys per il primo trimestre del 2024, con una crescita del 106% rispetto all’anno precedente.

Crescita inarrestabile per gli smartphone Realme

Il 2024 rappresenta un anno cruciale per Realme, che a gennaio ha concretizzato la sua crescita costante con un rebranding ed una nuova strategia. L’azienda mira ad un incremento sostenuto nel lungo periodo, focalizzandosi su aspetti come l’esperienza utente, la reputazione del marchio, la tutela dei consumatori, lo sviluppo sostenibile e la fidelizzazione.

Fondata nel 2018, Realme è ora una presenza di spessore nel mercato globale degli smartphone, raggiungendo 100 milioni di vendite nel 2021 e ben 200 milioni di spedizioni nel 2023: è il quinto marchio più veloce ad entrare nel “200 Million Club” a livello internazionale. Chase Xu, Vice President di Realme, ha così commentato:

“I prossimi mesi saranno importanti anche dal punti di vista della costruzione del marchio. Sia a livello internazionale che in Italia stiamo continuando a rafforzare il legame con i consumatori più giovani, presidiando per esempio eventi musicali o piattaforme come TikTok, e più in generale con quanti sapranno cogliere l’opportunità di conoscere realme ed apprezzare un marchio che consente loro di vivere esperienze tecnologiche che superino le aspettative”.

Il gradimento del pubblico è in continuo aumento: le vendite della serie Realme 12 Pro hanno superato del 50% quelle della serie 11 Pro lanciata nel 2023 e si punta ad un’ulteriore crescita sia per quest’anno che per il prossimo. Realme prevede anche di introdurre nuovi prodotti nella fascia di prezzo che va dai 200 euro ai 500 euro, oltre a smartphone progettati per insidiare la fascia medio-alta del mercato.