Realme C53 in Italia: concentrato di tecnologia a prezzo piccolissimo

Realme C53 è disponibile anche in Italia. Questo smartphone si distingue per essere il primo con una ricarica da 33W sotto i 200 euro. Con 12GB di RAM dinamica e 128GB di memoria, una fotocamera AI da 50MP e uno spessore di soli 7,49mm, il più sottile del segmento e della serie C del brand, il nuovo C53 offre un’esperienza utente completa a un prezzo competitivo.

Attualmente, è disponibile per l’acquisto a partire da 179,99 euro per la versione 6GB+128GB presso Euronics, Unieuro, Expert, MediaWorld, Trony, Tim e Wind.

Realme C53 disponibile anche in Italia

Con oltre 4 milioni di utenti in Europa, la serie C di Realme sta guadagnando popolarità grazie alle sue caratteristiche di punta come la fotocamera, lo storage, la ricarica rapida e il design.

Il Realme C53 è dotato di una ricarica rapida da 33W, la prima nel suo segmento, che richiede solo 31 minuti per raggiungere il 50% di carica. Con una super batteria da 5000 mAh, il C53 offre prestazioni di ricarica senza preoccupazioni per migliorare l’esperienza d’uso quotidiana.

Il Realme C53 è alimentato dal processore octa-core T612 abbinato a una RAM dinamica fino a 12GB e a una ROM da 128GB, la più ampia del segmento. Grazie alla tecnologia di espansione dinamica della RAM DRE, si può espandere la RAM da 6GB, fino a ulteriori 6GB per godere di un’esperienza simile a quella da 12GB, garantendo massima fluidità.

Per quanto riguarda la fotocamera, dispone di una camera primaria da 50MP con apertura f/1.8 e un obiettivo 5P affiancato da un obiettivo B&W con apertura f/3.0. Sulla parte anteriore è presente anche una fotocamera per selfie da 8MP.

La parte anteriore del C53 vanta uno schermo da 6,74″ a 90 Hz con un alto livello di luminosità di picco di 450 nit e con un mini-drop notch nella parte superiore, per un’esperienza visiva più confortevole. Realme ha integrato la sua prima Mini Capsule Android su Realme C53, che si adatta in modo intelligente al display e avvolge la mini-camera frontale per le notifiche.

Questo ottimo device mira a diventare il miglior smartphone della fascia entry-level con il corpo più sottile nel segmento di soli 7,49 mm e nella serie C di Realme. Il retro di Realme C53 è caratterizzato da un design lucido, disponibile nei colori Champion Gold e Mighty Black.

Inoltre, è dotato di un altoparlante UltraBoom al 150%, di un sensore di impronte digitali fast-side e di un NFC multifunzionale. Per offrire agli utenti un’esperienza d’uso duratura, lo smartphone viene sottoposto a test rigorosi per offrire una qualità premium.

Insomma, Realme C53 promette benissimo e rappresenta un passo avanti significativo nel mercato degli smartphone entry-level, offrendo caratteristiche di alto livello a un prezzo accessibile.

