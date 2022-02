Realme C35 è in arrivo a febbraio: tanta batteria e non solo

A distanza di pochi giorni dall’ultimo incontro con Realme C35, in queste ore abbiamo l’opportunità di scoprire la data di lancio del device fissata per il 10 febbraio. Ma non solo: alcuni teaser ufficiali pubblicati dall’azienda mettono in evidenza alcune interessanti feature del nuovo battery phone del colosso cinese.

La data di lancio di Realme C35 è stata fissata al 10 febbraio

Innanzitutto scopriamo che Realme C35 ruoterà attorno al processore Unisoc T616 che sarà accompagnato da 4 GB di RAM e da Android 11 con la Realme UI 2.0 – non è ancora chiaro se e quando il device verrà aggiornato ad Android 12 con la Realme UI 3.0. La certificazione TUV ha inoltre svelato che lo smartphone supporterà la ricarica rapida a 18 W e una batteria da 5000 mAh; è evidente che la compagnia voglia attirare l’attenzione degli utenti interessati ad un device Android economico ma con una lunga autonomia.

Dal punto di vista del design sappiamo che Realme C35 ricalcherà le forme dei classici smartphone Android di fascia economica: cornici evidenti (non troppo) e fotocamera frontale con notch a goccia. Sul retro, invece, è presente un’isola fotografica squadrata con tre sensori: è possibile che il sensore principale sia da 50 MP e che sarà accompagnato da uno grandangolare da 8 MP e un altro macro da 2 MP.

È probabile che scopriremo ulteriori dettagli sul device nel corso dei prossimi giorni, ma queste indicazioni ci danno modo di presumere che il device verrà lanciato con un prezzo attorno ai 250 euro al cambio. Cosa ne pensate?