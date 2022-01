Realme UI 3.0: ecco la timeline di arrivo per l'Europa

Mentre Samsung sta rilasciando la One UI 4.0 per un gran numero di device e Xiaomi Mi 11 inizia a ricevere la versione stabile della MIUI 13, Realme svela la timeline di lancio dell'aggiornamento alla Realme UI 3.0 per l'Europa. Presentata ufficialmente durante lo scorso mese di ottobre, la nuova personalizzazione basata su Android 12 presenta un gran numero di novità relative al design, l'interfaccia grafica, il pannello della privacy e molto altro.

Ecco la timeline di arrivo della Realme UI 3.0 per l'Europa

In queste ore, dopo diverse settimane di attesa, abbiamo finalmente la possibilità di scoprire quando la nuova versione dell'OS sarà disponibile anche nel Vecchio Continente, a partire da questo mese:

Gennaio Realme GT

Febbraio Realme GT Neo2 Realme 8 Pro

Marzo Realme 7 Pro Realme 8 Realme GT Master Edition

Aprile Realme 8i Realme 7 Realme X50 Pro

Giugno Realme 8 5G Realme Narzo 30 5G Realme 7 5G

Agosto Realme X3 Super Zoom



È possibile che la compagnia aggiunga o rimuova alcuni modelli di smartphone in relazione alle proprie necessità. Inoltre, vi ricordiamo che le date sopracitate fanno riferimento al lancio in Europa: è possibile che i modelli commercializzati nel nostro Paese riceveranno l'aggiornamento con leggero ritardo rispetto alla varie fasi di rollout dell'update; vi terremo informati non appena ci saranno novità in merito.