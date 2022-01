Realme C35 è pronto al lancio: best buy sotto i 200 euro?

Qualche giorno fa avevamo parlato di Realme C35 a seguito del suo passaggio su Geekbench, e in queste ore scopriamo che il nuovo device economico del colosso cinese ha ricevuto numerose certificazioni che lo rendono ormai prossimo al lancio ufficiale. Infatti, secondo le informazioni pubblicate in rete, scopriamo che il telefono di Realme è stato certificato in Thailandia dall'NBTC, in India dal BIS, in Indonesia dall'SDPPI e anche in Cina dal 3C.

Le certificazioni su Realme C35 svelano un lancio ormai alle porte

Grazie a queste numerose certificazioni abbiamo la possibilità di farci un'idea più chiara della possibile scheda tecnica di Realme C35. Innanzitutto è chiaro che si tratta di un device con connettività 4G, che sarà munito del supporto alla ricarica rapida a 18 W, monterà Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0, 4 GB di RAM e il processore Unisoc T616.

#realme C35 RMX3511 appears on NBTC, BIS, SDPPI, Geekbench & 3C certification.



– Android 11

– 4GB ram

– UniSoc T616 CPU

– Mali – G57 GPU

– 18 watt charging

(1/2) pic.twitter.com/CQ3Sp9gVX9 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) January 19, 2022

Sebbene manchino all'appello numerosi dettagli relativi al display, le fotocamere, lo spazio di archiviazione e la connettività, è chiaro che stiamo parlando di un dispositivo evidentemente indirizzato a una fascia ben precisa di utenti: ovvero chi è alla ricerca di un device economico e in grado di garantire un utilizzo soddisfacente nella navigazione e per l'utilizzo dei social.

È probabile che torneremo a parlare nuovamente del device a seguito di ulteriori rumor dell'ultimo minuto.