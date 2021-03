Il Realme C25 potrebbe essere il prossimo telefono della serie C del marchio cinese, data la recente certificazione dell’autorità NBTC e della CEE; il telefono è emerso anche sulla piattaforma di benchmark Geekbench, rivelando alcune delle sue specifiche chiave.

Realme C25 con Helio P65?

Tutto fa pensare che Realme si stia preparando al lancio del suo Realme C25, in quanto lo smartphone ha ottenuto alcune delle più importanti. Entrando nei dettagli, il C25 – identifico con il suo numero di modello RMX3191 – è apparso sul database di NBTC, ha ricevuto l’approvazione dalla CEE europea, dalla TKDN e dalla Telecom indonesiana.

Sebbene nessuna delle pagine di riferimento degli enti abbia rivelato informazioni sulle specifiche del terminale, l’apparizione del Realme C25 su Geekbench ci viene in supporto. Sul celebre benchmark sono infatti trapelate alcune delle caratteristiche chiave del terminale cinese: menzionato come MT6768G, l’atteso C25 sarà alimentato dal processore MediaTek Helio P65 – che offre una frequenza di base di 1,70 GHz -, avrà 4 GB di RAM e si avvierà con il sistema operativo Android 11. Nei test single-core e multi-core di Geekbench, lo smartphone ha ottenuto rispettivamente 383 e 1309 punti.

Il resto delle specifiche del Realme C25 – come le dimensioni del display, la configurazione della fotocamera e i dettagli sulla capacità della batteria – restano al momento un mistero.

Nell’attesa di saperne qualcosa in più, ricordiamo che la società cinese si sta preparando al lancio dei Realme 8 e Realme 8 Pro: il primo sappiamo che presenterà un display Super AMOLED da 6,4 pollici, il SoC Helio G95 di MediaTek, una configurazione a quattro fotocamere da 64 MP e una batteria da 5000 mAh; il modello Pro, invece, avrà a bordo una batteria da 4.500 mAh con il supporto per la ricarica rapida fino a 65 W, il processore Snapdragon 720G, 8 GB di RAM ed Android 11 come sistema operativo.

realme

Smartphone