In queste ore sono trapelate in rete le specifiche tecniche di un nuovo dispositivo facente parte del sub-brand di OPPO e avente un numero di modello RMX3081. Le informazioni sono emerse grazie al portale di FCC e, probabilmente, ci stiamo riferendo al nuovissimo Realme 8 Pro di cui tanto abbiamo sentito parlare nelle scorse settimane.

Realme 8 Pro: prime informazioni trapelate, finalmente

Il lancio della serie Realme 8 in India è previsto entro la fine del mese. L’azienda non ha ancora condiviso una data di lancio, ma ha rivelato le specifiche chiave della gamma di device e il loro design. Ora, un misterioso telefono della compagnia avente il numero di modello RMX3081 è stato individuato sul sito di certificazione statunitense FCC dall’informatore Mukul Sharma. Si ritiene che il gadget faccia parte della prossima serie midrange in arrivo. In tal caso, ora conosciamo la batteria, la ricarica e i dettagli del software del Realme 8 (o 8 Pro). L’elenco conferma che il portatile includerà una batteria da 4.500 mAh supportata da una soluzione di ricarica rapida da 65 W. Inoltre, funzionerà immediatamente con la Realme UI 2.0 basata su Android 11.

Realme RMX3081 with a 4,500mAh battery, 65W fast charging, and Realme UI 2.0 receives the FCC certification ahead of launch. Could likely belong to the Realme 8 series.#Realme #Realme8 #Realme8Pro pic.twitter.com/wnWXA1n4UT — Mukul Sharma (@stufflistings) March 5, 2021

Questo è tutto ciò che la FCC rivela sulle possibili specifiche di Realme 8. Separatamente a ciò, diverse voci di corridoio hanno rivelato che la serie Realme 8, che dovrebbe includere due modelli, disporrà di un chipset Snapdragon con modem 4G. Si dice che la variante vanilla della gamma possa venire fornita con il chipset Snapdragon 720G, mentre l’iterazione 8 Pro potrebbe impiegare il SoC Snapdragon 730G. Si vocifera anche delle varianti 5G dei telefoni, ma il loro processore al momento celato. Il presunto elenco TENAA di Realme 8 suggerisce che potrebbe arrivare sul mercato con una batteria da 5.000 mAh, un display da 6,5 ​​pollici e tre telecamere posteriori.

No 5G as per my knowledge, Atleast in the basic variants. — Himanshu (@byhimanshu) March 7, 2021

Due saranno le colorazioni per l’iterazione standard: Cyber Silver e Black, mentre queste quelle per la variante Pro: Infinite Black/Blue e Illuminating Yellow. Sul fronte delle configurazioni invece, troviamo 4/8 GB + 128 GB per il modello vanilla e 6/8 + 128 GB per il prodotto di punta.

Inoltre, la compagnia cinese ha confermato che Realme 8 Pro conterrà un sensore Samsung HM2 da 108 MP e un design simile a quello visto con la precedente line-up X7. Ci saranno tante nuove funzionalità sotto la scocca come il time-lapse in modalità Starry, la modalità fotografia tilt-shift e altro ancora.

OPPO

Smartphone