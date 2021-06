Realme ha iniziato il suo percorso come un brand di telefonia mobile, ma si è rapidamente evoluto e ora pare che voglia esplorare nuovi orizzonti. L'azienda ha una serie di prodotti nel segmento wearable e AIoT e presto ne arriveranno altri con il suo sub-brand DIZO. Inoltre sta anche affermando che a breve farà il suo ingresso nel mercato dei laptop e tablet.

Realme Book: nuove informazioni rivelate dal CEO

La società ha spoilerato il Realme Book e Realme Pad da alcune settimane ormai. Abbiamo potuto dare una breve occhiata ai dispositivi prossimi al debutto durante il rilascio globale di Realme GT 5G. Sfortunatamente, i terminali non sono stati mai rivelati in quell'occasione. Ad ogni modo, stanno arrivando presto e il vicepresidente dell'azienda vuole mantenere alto l'hype.

Il nuovo laptop sembra essere abbastanza simile all'Apple MacBook Air, anche se ammettiamo che alcuni dettagli rimangono ancora nascosti. Oggi, il vicepresidente di Realme e direttore del prodotto in Cina, Wang-Wei Derek, ha pubblicato una foto del prossimo Realme Book e, sebbene l'immagine non riveli interamente come sarà il PC, ci fornisce un buon indizio su come apparirà .

Da un'immagine live sfocata possiamo vedere che il PC presenterà una grafica elegante con un design a conchiglia e cornici annerite. L'esterno del laptop sarà probabilmente in alluminio e siamo curiosi di vedere se Realme riuscirà a renderlo un prodotto leggero e portatile. La foto condivisa conferma anche il rapporto di aspetto del display 3:2, che sarà simile a quello che offrono gli attuali computer portatili di nuova generazione.

È interessante notare che un altro tweet di uno degli handle ufficiali dell'azienda sulla piattaforma ha confermato che Realme Book supporterà Windows 11. Tuttavia, questo non conferma se il laptop eseguirà il nuovo sistema operativo di Microsoft immediatamente, o se riceverà l'update nei mesi a venire

Dopotutto, il CEO di Realme India, il teaser di Madhav Sheth per il Realme Book suggerisce che verrà lanciato entro la fine dell'anno. Questo coincide con la data di lancio di Windows 11 che è prevista per le festività natalizie di quest'anno.

