In queste ore sono trapelati in rete i primi scatti dal vivo del nuovo Realme Book; stando a quanto si evince, il primo laptop del sub brand di OPPO svelerà il gadget insieme al Realme Pad il prossimo 15 di giugno.

Realme Book: cosa sappiamo?

Ieri, il CEO della divisione Europe e India Madhav Sheth ha anticipato l'arrivo del primo laptop della compagnia. Ora, un nuovo rapporto di Android Authority ha rivelato che questo dispositivo si chiamerà Realme Book. La pubblicazione ha anche condiviso gli scatti in diretta del dispositivo.

Notiamo che il Realme Book sfoggia un design ispirato al MacBook in quanto presenta un telaio elegante con una verniciatura argentata. La pubblicazione ha rivelato che il dispositivo ha una struttura in alluminio con il marchio della compagnia presente sul coperchio. La parte inferiore del dispositivo sembra presentare due griglie per altoparlanti, il che indica che offrirà un'uscita audio stereo.

La pubblicazione afferma che il punto di forza del prodotto sarà il suo display che supporta le proporzioni 3:2, affiancato da cornici sottili. Le porte di connettività del Realme Book non sono visibili in nessuna delle immagini condivise dalla pubblicazione. Tuttavia, la compagnia afferma che avrà una porta USB-C, che potrebbe supportare la ricarica. Il notebook Realme dovrebbe arrivare in diverse configurazioni disponibili per gli acquirenti.

Realme Pad

Oltre al portatile, l'azienda sta lavorando anche a un nuovo tablet. Ieri, il CMO Francis Wang ha condotto un sondaggio per consentire ai fan di decidere il nome del primo device della compagnia: Realme Pad o Realme Tab. Alla fine, la società pare che abbia optato per il primo moniker. Non di meno, il CMO ha rivelato che il tablet disporrà di una struttura in metallo, un design squadrato e una o due fotocamere sul retro.

I terminali dovrebbero essere annunciati durante l'evento di lancio globale del Realme GT 5G, che si terrà il 15 giugno. Entrambi i dispositivi dovrebbero arrivare sul mercato con prezzi competitivi.

OPPO

Elettronica