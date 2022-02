Realme Book Prime sta per arrivare in Europa: cos'ha da offrire?

A inizio anno Realme annunciava il nuovo laptop di fascia medio alta Realme Book Enhanced Edition e in queste ore un leak svela che sarà presto presentato in Europa con il nome di Realme Book Prime. Secondo le informazioni condivise in rete in queste ore, è altamente probabile che il colosso cinese renderà disponibile il device durante il mese di aprile.

Realme Book Prime leak: ecco quando arriverà in Europa

Trattandosi quindi di un semplice rebrand, il notebook di Realme dovrebbe montare la stessa identica scheda tecnica vista a inizio anno. Il cuore di Realme Book Prime è il processore Intel Core i5-11320H (Tiger Lake) con GPU integrata Intel Iris Xe, 16 GB di RAM LPDDR4x e 512 GB di spazio interno in formato SSD. Il pannello è da 14 pollici con risoluzione 2K da 2160 x 1440 pixel, copre il 100% della gamma colore sRGB e ha una luminosità massima pari a 400 nits.

Per quanto riguarda la connettività sono presenti una parta Thunderbolt 4.0, una porto USB Type-C, una porta USB Type-A, jack audio da 3.5 mm, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0; è anche disponibile il pieno supporto al sistema di accesso biometrico con Windows Hello tramite il sensore di impronte integrato nel tasto di accensione, mentre la batteria da 54 Wh supporta la ricarica rapida a 65W.

Purtroppo non ci sono informazioni precise per quanto riguarda l'eventuale prezzo di vendita del device per il nostro mercato, ma considerando la presenza del processore Intel di precedente generazione è molto probabile che si aggirerà attorno ai 6-700 euro.