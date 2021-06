Il sub brand di OPPO ha appena confermato che i nuovissimi Realme Pad e Realme Book arriveranno presto. Stiamo parlando, rispettivamente, del primo tablet e del primo PC dell'azienda.

Realme Book e Pad: arriveranno fra poco

Abbiamo appreso che Realme prevede di espandere la sua linea di prodotti includendo nuovi prodotti nel suo listino; oggi la società ha confermato la notizia all'evento globale appena tenutosi e ha detto che annuncerà presto il suo primo tablet e laptop nei giorni a venire. Entrambi i prodotti arriveranno rispettivamente come “Realme Pad e Realme Book”.

L'OEM cinese descrive il tablet come un prodotto pensato all'intrattenimento. Uno scorcio del device si mostra in quello che sembra essere un primo teaser; il gadget è in alluminio e c'è un alloggiamento della fotocamera sporgente sul retro. Sebbene le specifiche siano ancora sconosciute, il gadget eseguirà sicuramente Android out of the box. Esteticamente, sembra che il terminale assomiglierà moltissimo all'iconico tablet del colosso di Cupertino.

Un prototipo del Book, mostrato all'evento, è stato annunciato ieri: si tratta del primo laptop dell'azienda con una finitura metallica argentata. Sì, il rimando al Macbook Air di Apple è evidente. Le specifiche sono sconosciute ma sembra che questo sarà un notebook da 14 pollici.

Tuttavia, il prodotto finale potrebbe essere diverso dai teaser poster emersi in queste ore, poiché realme ha annunciato un programma di co-creazione che consentirà ai fan di inviare le proprie idee per quanto concerne il PC in questione sul proprio sito Web ufficiale. Il programma inizia oggi e vi potete iscrivere dal sito ufficiale della compagnia cinese.

Non di meno, nelle notizie correlate, sappiate che l'azienda ha svelato il Realme GT per il mercato europeo in uno show tenutosi ieri verso ora di pranzo. Finalmente il flagship con Snapdragon 888 arriverà anche da noi ad un prezzo da flagship killer: 399€.

