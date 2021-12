Realme 9i: un nuovo leak svela la batteria e la ricarica rapida

A seguito della conferma ufficiale della data di presentazione della serie Realme GT 2 e le numerose anticipazioni su Realme 9 Pro e la ricarica rapida, in queste ore un inedito leak ci svela la batteria e la ricarica rapida di Realme 9i. Nelle prossime settimane la compagnia cinese sarà impegnata nel rilascio dei modelli Realme 9, Realme 9i, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro; per tale motivo gli smartphone stanno gravitando sui vari siti di certificazione spesso fonte di interessanti scoop per i vari leaker.

Un nuovo leak svela la ricarica rapida e la batteria di Realme 9i

La certificazione CQC (China Quality Certification) di Realme 9i indica che lo smartphone con codice prodotto RMX3491 monterà una batteria da 4880 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W; Realme 9 Pro, invece, con codice prodotto RMX3393, è stato scoperto con il supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Secondo le ultime anticipazioni, sembra che Realme 9i possa montare un pannello a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 680, 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e una fotocamera posteriore tripla con sensore principale da 50 MP. Non ci sono ulteriori dettagli sul device, se non che monterà Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.