Realme 9 Pro: è questa la scheda tecnica definitiva?

A seguito degli ultimi rumor riguardanti Realme 9 Pro+, in queste ore un leak svela la probabile scheda tecnica di Realme 9 Pro. In queste ultime ore la serie Realme 9 è interessata da un gran numero di indiscrezioni e leak, segno che la compagnia sarebbe in procinto di presentarla ufficialmente da un momento all'altro.

È questa la scheda tecnica di Realme 9 Pro?

Sembra che Realme 9 Pro ruoterà attorno a un pannello Super AMOLED da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto HDR10 e densità di pixel pari a 399 PPI. Dal punto di vista fotografico bisogna aspettarsi tre sensori posteriori con il principale da 64 MP con apertura f/1.8, il secondario da 8 MP con apertura f/2.3 e il terziario da 2 MP con apertura f/2.4 – è presente anche il supporto alla registrazione di filmati a risoluzione 4K con slow-motion a 960 fps.

Frontalmente, invece, la fotocamera punch hole dovrebbe montare un sensore da 16 MP con apertura f/2.5 e in grado di registrare video a risoluzione 1080p. Sotto la scocca è atteso il processore Qualcomm Snapdragon 695 con 6 GB di RAM e 128 GB di tipo UFS 2.2, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W. Android 11 è l'OS scelto per Realme 9 Pro, ma la roadmap ufficiale di rilascio della Realme UI 3.0 ha già svelato che il device riceverà Android 12 durante il mese di febbraio.