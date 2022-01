Realme 9 Pro+ senza più segreti: ecco il design e le specifiche

Con ogni probabilità il prossimo mese Realme presenterà la nuova generazione di smartphone di fascia media Realme 9: quest'oggi, grazie a un incredibile leak, abbiamo la possibilità di conoscere il design, le specifiche tecniche e ammirare i render ad alta risoluzione del modello Realme 9 Pro+. Il più potente tra i tre device della serie 9 – Realme 9, Realme 9 Pro e Realme 9 Pro+ -, monterà un pannello edge-to-edge con fotocamera punch hole nell'angolo in alto a sinistra e cornici piuttosto ottimizzate.

Un leak svela il design e le specifiche di Realme 9 Pro+

Sul retro è ben visibile un comparto fotografico triplo con sensore principale da 50 MP, un sensore secondario ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP; frontalmente è invece atteso un sensore selfie da 16 MP. Sul lato destro è ben visibile il tasto di accensione e spegnimento, mentre sul lato opposto è presente il bilanciere del volume. Secondo le ultime indiscrezioni Realme 9 Pro+ monterà un display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz, mentre sotto la scocca è previsto il processore MediaTek Dimensity 920 accompagnato da massimo 8 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio interno.

La batteria si presume sia un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida – non abbiamo informazioni dettagliate a riguardo -, mentre come sistema operativo è quasi certa la presenza di Android 12 con la Realme UI 3.0. Il device è atteso nelle colorazioni Sunrise Blue, Aurora Green e Midnight Black: per quanto riguarda il lancio e il prezzo di vendita si parla del mese di febbraio per circa 200/250 euro al cambio.